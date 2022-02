Pour l’instant, il fallait se contenter d’un titre mystérieux, d’une affiche teaser et d’une date de sortie : le 3 août 2022. Après l'oscarisé Get Out et Us, le comique américain devenu nouveau maître du cinéma de genre, Jordan Peele, revient avec un nouveau thriller fantastique et horrifique : Nope. Si la bande-annonce, mise en ligne dimanche, reste très mystérieuse, et tant mieux, le film se dévoile un peu et se révèle aussi enthousiasmant qu’inquiétant.

De ce que ses premières images laissent devenir, les acteurs Daniel Kaluuya et Keke Palmer interprètent des personnages en charge d’un ranch pour dressage de chevaux. Jusqu’à ce qu’un événement ne bouleverse leurs vies. Quel événement ? C’est toute la question sous-jacente de ce trailer, même si l’on comprend qu’il se passe quelque chose dans le ciel. Des OVNIs ? Des extraterrestres ? C’est possible, mais connaissant Jordan Peele, son film ne sera pas une simple invasion alien, et il devrait tordre le cou aux attentes.