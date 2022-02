Dans Jurassic World : Fallen Kingdom, une éruption volcanique détruisait l’île Isla Nublar et les dinosaures du parc rejoignaient le continent. Quelques années plus tard, ils vivent parmi les humains, pour le meilleur, euh non, surtout pour le pire. Le Monde perdu avait déjà mis en scène le T-Rex en pleine banlieue américaine, mais ce troisième Jurassic World, sous-titré Le Monde d’après, voit les choses en grand avec des dinos partout dans le monde, de forêts enneigés aux rues d’une ville, comme le révèle la première bande-annonce.

Mais ce nouveau film est surtout l’occasion de retrouver le casting original de Jurassic Park au complet, à savoir Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui passait déjà une tête dans Fallen Kingdom. Ils viennent prêter main-forte à Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, les héros de Jurassic World. L’idée est de boucler les deux trilogies, comme ont essayé de le faire, bon gré mal gré, les derniers films Star Wars.