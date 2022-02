On a enfin des nouvelles fraîches sur Michael, le biopic consacré à Michael Jackson. D’après Variety, c’est le studio Lionsgate qui va distribuer le film sur le Roi de la Pop, produit par Graham King, qui était déjà derrière Bohemian Rhapsody. La publication précise que le projet est validé par les héritiers du chanteur, décédé en 2009, ce qui signifie qu’il ne faut pas s’attendre à ce que la trame s’attarde sur les accusations de pédophilie qui ont poursuivi l’interprète de Bad jusqu’à sa mort et continuent aujourd’hui.

« Michael aimait la magie du cinéma depuis qu’il était petit, comme membre des Jackson 5. En tant que famille, nous sommes honorés de voir l’histoire de notre vie s’animer sur le grand écran… », a déclaré Katherine Jackson, la mère de la star, dans un communiqué.

Un héritage sur grand écran

Le projet est apparemment plus qu’une manière de surfer sur la vague des biopics, qui s’enchaînent après Bohemian Rhapsody sur Queen (ou plutôt Freddie Mercury), Rocketman pour Elton John, ou I Wanna Dance with Somebody, pour Whitney Houston, qui doit sortir cette année. Graham King a confié qu’il avait toujours été un grand fan du chanteur.

« J’ai rencontré la famille Jackson pour la première fois en 1981 et c’est avec humilité que je porte leur héritage sur grand écran. Assis au Dodger Stadium pour regarder le Victory Tour, je n’aurais jamais pu imaginer que près de 38 ans plus tard, j’aurais le privilège de faire partie de ce film », a-t-il expliqué. Le biopic n’a pour le moment aucune date de sortie et la production n’a donné aucune indication sur le casting.