Des nominations historiques. Pour la première fois dans l’histoire des Bafta (l’équivalent britannique des Oscars et des César), deux réalisatrices françaises figurent parmi les nommés de la catégorie « meilleure réalisation » dévoilés ce jeudi (à retrouver par ici). Il s’agit de Julia Ducournau pour Titane et Audrey Diwan pour L'événement. Jusqu’alors, seuls des hommes avaient pu prétendre à cette récompense, notamment Bertrand Tavernier, lauréat en 1990 pour La vie et rien d’autre.

A leurs côtés, on retrouve Jane Campion pour The Power of Dog, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Aleem Khan pour After Love et Ryûsuke Hamaguchi pour Drive My Car.

« Petite maman » aux Bafta

Une autre réalisatrice française compte parmi les nominations des Bafta cette année : Céline Sciamma pour son bouleversant Petite maman. Le film est nommé dans la catégorie « films non anglophones » avec Drive My Car, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Mères parallèles de Pedro Almodovar et Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier. Les Baftas 2022 se tiendront le 13 mars prochain.

Le 25 février, ce sont les César qu’attendent les films de Julia Ducournau et d’Audrey Diwan. Titane, palme d’or 2021, compte 3 nominations dont « meilleure réalisation ». Une catégorie où se trouve également L’événement, nommé quatre fois.