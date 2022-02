Il y a près de trois ans déjà, Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes sous les yeux médusés des Parisiens. Un incendie tragique qui avait ému la France entière, et qui sera au cœur du prochain film de Jean-Jacques Annaud (Le nom de la rose, Sept ans au Tibet), dont la sortie est prévue pour le 16 mars prochain.

Dans Notre-Dame brûle, le réalisateur prend le parti de reconstituer cet événement dramatique heure après heure, et de suivre au plus près l’intervention des pompiers qui ont risqué leur vie pour sauver la cathédrale. Un film événement et un défi technique qui s’annonce spectaculaire, en témoignent les premières images de la bande-annonce du film dévoilé ce jeudi.

Comme le rapporte le site de BFMTV, le film comptera près de 5 % d’image d’archives de l’incendie, mêlées à des séquences reconstituées en studio et dans des lieux publics comme la cathédrale de Bourges. L’objectif ? S’approcher le plus possible de la réalité, a expliqué Jean-Jacques Annaud au site d’informations : « On enflamme tout ça, et pour de vrai, parce que les flammes en post-production, c’est nul, c’est bon pour un documentaire ou un truc comme ça. Dans mon film, les pompiers sont au cœur du feu, c’est tout ce que les gens ne peuvent pas imaginer que l’on montre. »

Au casting de ce film, les spectateurs découvriront notamment Samuel Labarthe, Elodie Navarre, Jérémie Laheurte ou encore Chloé Jouannet.