Roschdy Zem est étonnant dans la peau de l’infiltré des stups Hubert Avoine. Enquête sur un scandale d'état de Thierry de Peretti puise dans la réalité de ce que cet ancien flic devenu lanceur d’alerte a réellement vécu pour offrir à l’acteur césarisé en 2020 pour Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin un bien beau personnage de cinéma.

Tout part d’une série d’articles parus dans Libération, puis d’un livreL’Infiltré, de la traque du Chapo Guzman au scandale français des stups, publié en 2017 par le journaliste Emmanuel Fansten en collaboration avec cet ancien infiltré des stups. « Mon film est une fiction bien que je me sois basé sur ce que m’a raconté Hubert », prévient le réalisateur à 20 Minutes.

Un point de vue fascinant

Thierry de Peretti rend attachant ce personnage qui s’inquiète des dérives de ses supérieurs en matière de lutte contre le trafic de drogue et reproche à ses employeurs de pactiser un peu trop avec les narcotrafiquants. « Il gravite entre plusieurs zones et plusieurs eaux, précise le cinéaste. C’est un personnage contemporain qui porte en lui une attitude d’un autre temps. » Entre Pio Marmaï en journaliste et Vincent Lindon en chef autoritaire, le héros veut faire entendre sa voix en dénonçant ce qu’il estime injuste. Le film parvient à faire comprendre sa situation complexe sans être didactique et maintient en haleine à l’image d’un polar réussi.

« J’ai passé deux ans à explorer le sujet avec Antoine et Emmanuel et à évoquer ces thèmes, se souvient Thierry de Peretti. Je me suis passionné pour leurs rapports, ceux qui unissent indicateur et journaliste, que j’ai voulu retranscrire à l’écran. » C’est l’un des points novateurs du film que d’explorer cette relation où chacun utilise l’autre à son tour pour faire éclater une vérité qui dérange au grand jour. Le spectateur plonge dans les méandres de magouilles où la devise « la fin justifie les moyens » donne sérieusement à réfléchir.

De la réalité à la légende

« Je ne sais pas si on se souviendra de cette affaire dans dix ans, insiste le cinéaste. Mais j’aimerais qu’on garde Hubert en mémoire grâce au film. » Ce dernier, mort en 2018 d’un cancer à l’âge de 56 ans, n’aura pas su qu’il allait être incarné par Roschy Zem. L’acteur transforme la réalité de l’infiltré disparu en légende de cinéma. Enquête sur un scandale d’état lui rend un hommage palpitant sous la forme d’un excellent film.