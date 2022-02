Le premier est un chanteur raté très sûr de lui. Le second un vendeur d’électroménager un rien égocentrique. Grégoire Ludig et David Marsais sont Les Vedettes de Jonathan Barré. Revoilà le duo du Palmashow dans des rôles finement mitonnés. Endettés, les deux compères espèrent se refaire en participant à un jeu télévisé.

« La télé a toujours été une inspiration pour nous, explique Grégoire Ludig à 20 Minutes. C’est un vivier de personnages. » Leur humour se teinte de tendresse, ce qui leur permet de rendre attachant des héros pourtant passablement odieux. « Ils croient en leurs capacités et ne doutent de rien », confie David Marsais.

Un duo complémentaire

Les complices déchaînés font éclater de rire en brocardant les émissions de jeux à l'écran et en coulisse. Mention au clip délirant que le duo tourne avec les moyens du bord. « On a voulu retrouver l’esprit du Palmashow, insiste David Marsais. Je crois que nos fans le reconnaîtront bien que l’écriture est plus développée que pour nos sketches. » Le soin apporté à la mise en scène confirme à quel point ils prennent le rire au sérieux.

Les séquences de parodie du Juste prix sont aussi réjouissantes que l'ahurissant pastiche de Loft Story. Et on savoure aussi les quelques scènes tordantes dans le magasin d'électro-ménager où les héros sont employés. « Il y a un côté comédie sociale dans Les Vedettes », insiste David Marsais. Ce mélange de délire et de réalisme est une franche réussite qui repose beaucoup sur la complémentarité entre David Marsais et Grégoire Ludig. Ces deux-là semblent affiner leur jeu de film en film au point de mériter vraiment leur statut de Vedettes.