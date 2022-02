Ce mercredi, Alliance, un des principaux syndicats de policiers, a invité les candidats à l’élection présidentielle à un « grand oral » sur les questions de sécurité auquel seuls la droite, l’extrême droite et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin (LREM) ont accepté d’assister. Bac Nord, le film de Cédric Jimenez librement inspiré de l’histoire de trois policiers mis en cause pour leurs dérives dans les quartiers Nord de Marseille, doit être projeté en préambule du débat.

Interrogé par le Huffington Post, le réalisateur qui, en octobre, s’était insurgé contre la « récupération politique » de son film, a expliqué ne pas avoir été prévenu en amont. Cette projection serait à la « seule initiative » d’Alliance, assure Cédric Jimenez auprès de nos confrères.

« Ça ne veut pas dire que je la cautionne »

Le réalisateur n’a pas souhaité réagir davantage « afin de ne pas alimenter » cette « malheureuse récupération politique ». Et d’ajouter : « Ça ne veut pas dire que je la cautionne. Bien au contraire ».

Lors de sa présentation au Festival de Cannes l’été dernier, Bac Nord avait suscité une polémique. Lors d’une conférence de presse, un journaliste irlandais avait déclaré avoir trouvé le film « super » mais s'était aussi dit «gêné» : « On est dans une année d’élection. Moi j’ai vu ça avec l’œil d’un étranger et je me dis : peut-être que je vais voter Le Pen après ça. (…) C’est une vision qu’on a toujours dans les médias français : les zones où on ne peut pas passer, les zones hors de la civilisation, les zones où il faut réimposer la loi française. »

« Je ne pense pas que le film soit là pour dénoncer les zones de non-droit et pour attiser la colère. Au contraire. Je raconte la colère parce que j’ai choisi le point de vue des policiers », lui avait répondu le réalisateur.

En octobre, Cédric Jimenez avait expliqué auprès de France Inter ne pas avoir « bien vécu » la « récupération politique » de son film par certaines personnalités politiques depuis la sortie de Bac Nord dans les salles françaises à la mi-août. « Moi je ne suis pas du tout d’accord avec eux, je ne veux pas être associé à eux. Ils ne représentent pas nos valeurs. Je ne veux pas que Bac Nord serve leur campagne pseudo-sécuritaire. Eric Zemmour prend le mauvais exemple, il interprète le film d’une mauvaise façon. Il n’a que ça à dire ? C’est aberrant. Ce monsieur n’est pas sérieux. Ils utilisent ce film pour dire des choses affreuses, avec lesquelles je suis plus que pas d’accord », s’indignait-il.

La gauche ne sera pas présente au débat

Mercredi, Bac Nord sera donc projeté en préambule du débat de ce « grand oral » sur les questions de sécurité. L’AFP rapporte que seront présent Valérie Pécresse (LR), Gérald Darmanin au nom du candidat putatif LREM Emmanuel Macron, Eric Zemmour (Reconquête !) et Marine Le Pen (RN). La candidate PS Anne Hidalgo et le communiste Fabien Roussel ont décliné l’invitation, tout comme Yannick Jadot (EELV).

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), lui, n’a pas été invité par Alliance. « Quel intérêt de discuter avec un candidat qui ne fait que prôner la haine anti-flic, le police bashing [le fait de dénigrer la police] ? », s’est justifié le secrétaire général d’Alliance Fabien Vanhemelryck tout en disant « regretter » l’absence des autres candidats de gauche.

Avec un peu plus de 2.2 millions d’entrées, Bac Nord a été l’un des plus grands succès du cinéma français en 2021. Il a fini en huitième position du box-office annuel. Le long métrage compte sept nominations aux prochains César​. Il est notamment en lice pour le trophée du meilleur film et de la meilleure réalisation. Mais pas pour le meilleur scénario.