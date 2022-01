Après l’école Louis-Lumière et Amazon Prime Video, les studios de la Victorine à Nice continuent de développer leurs partenariats. A partir du printemps, l’institution proposera des stages « d’initiation et de perfectionnement aux pratiques actorales au cinéma » en collaboration avec le Conservatoire de Nice et le Cours Florent, cursus de théâtre​ et de cinéma de renommée internationale.

Le but est « de découvrir ou d’approfondir le jeu face caméra, dans l’environnement des studios de la Victorine. Pour le Cours Florent, ces stages ont également vocation à aller chercher les talents où ils sont », indique le site.

Possibilité de passer une audition à la fin du stage

« L’ensemble de ces programmes vient ainsi répondre à l’ambition municipale consistant à consolider la filière audiovisuelle en proposant des formations d’excellence dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel », précise la ville dans un communiqué. Ces stages sont ouverts à tous, sans prérequis de niveau, à partir de 17 ans, et se dérouleront entre avril et août 2022.

« Chaque stagiaire a la possibilité en fin de stage de passer une audition, qui lui permettra d’intégrer dès septembre la formation professionnelle en trois ans du Cours Florent, sur l’un des quatre campus de l’école », détaille l’organisme.