Disney répond à Peter Dinklage sur « Blanche Neige et les sept nains »

Disney a réagi à la suite des violentes critiques de Peter Dinklage au sujet de son prochain remake en prise de vues réelles de Blanche-Neige et les sept nains. Lors d’une interview accordée au podcast WTF de Marc Maron, l’interprète de Tyrion Lannister dans Game of Thrones avait fustigé une « putain d’histoire arriérée où sept nains vivent ensemble dans une grotte ».

« Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme », a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué rapporté par Variety. « Nous sommes impatients d’en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement. »

Une représentation problématique des personnes de petite taille

Le remake de Blanche-Neige et les sept nains est réalisé par Marc Webb, connu pour avoir réalisé (500) jours ensemble et les films Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Rachel Zegler, l’héroïne de West Side Story de Steven Spielberg, jouera le rôle-titre, tandis que la Wonder Woman Gal Gadot campera la méchante reine. Peter Dinklage s’était dit « un peu surpris » alors que le studio se félicitait de confier le rôle de Blanche-Neige à « une actrice latino » malgré le fait de raconter une histoire avec une représentation problématique des personnes de petite taille.