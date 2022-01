Nommée six fois, elle n’a jamais remporté la statuette ! Danièle Thompson, réalisatrice de La Bûche et scénariste de La Grande Vadrouille et de Rabbi Jacob, sera la présidente de la 47e cérémonie des César.

Nous sommes très heureux d’annoncer que la grande scénariste et cinéaste Danièle Thompson présidera la 47e Cérémonie des César, le 25 février prochain sur la scène de l’@olympiahall, et en clair et en exclusivité sur @canalplus #César2022 pic.twitter.com/YFDwDeTlyU — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) January 25, 2022

A 80 ans, Danièle Thompson, nommée à l’oscar du meilleur scénario pour Cousin, Cousine en 1976, succède à Roschdy Zem à la tête d’une cérémonie en quête d’un nouveau souffle après plusieurs polémiques (Roman Polanski, intervention dénudée de Corinne Masiero, manque de diversité, opacité de l’ancienne direction sous Alain Terzian…).

Désormais organisés sous la tutelle de Véronique Cayla et du cinéaste Éric Toledano, les César sont donc attendus au tournant. Les César dévoilent ce mercredi les films et artistes nommés. Les 4.363 professionnels du cinéma membres de l’Académie auront un mois pour voter et les départager, dans 24 catégories.

Les favoris de cette 47e cérémonie des César

Après la Palme d’or décernée à Titane d’Audrey Ducournau et le Lion d’or remis à L’Événement d’Audrey Diwan, l’Académie des César va difficilement pouvoir faire l’impasse sur les talents féminins. A ce jour, seule la cinéaste Tonie Marshall a été récompensée dans la catégorie meilleure réalisation.

Aline, le biopic de Valérie Lemercier sur Céline Dion, et les thrillers Boîte Noire avec Pierre Niney ou Bac Nord devraient tirer leur épingle du jeu. L’opéra-rock Annette de Leos Carax ou encore la fresque sur la guerre Onoda, 10.000 nuits dans la jungle et le polar Médecin de Nuit font quant à eux figure d’outsiders.

Un hommage à Jean-Paul Belmondo

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma rend hommage à Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre 2021, en lui dédiant l’affiche de cette 47e édition, un triptyque de clichés tiré du film culte de Jean-Luc Godard, Pierrot le fou, où l’acteur donnait la réplique à Anna Karina.

L’événement, emmené par le maître de cérémonie Antoine de Caunes, se déroulera à l’Olympia et sera diffusé sur Canal+ le vendredi 25 février.