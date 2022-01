Un terrible virus se propage dans nos écoles et ne nous pouvons rien y faire. Son nom ? Ne parlons pas de Bruno. Le mode de transmission ? Les oreilles. La chanson tirée du film Disney Encanto, actuellement en salles ( il est très bien d’ailleurs, allez-y), a dépassé Libérée, délivrée (horrible scie tirée de La Reine des neiges, rappelez-vous) au Billboard américain en se plaçant à la quatrième place (là où Elsa avait calé à la 5e). Et c’est une énorme surprise. La chanson, écrite par Lin Manuel-Miranda, est certes très réussie mais pas le titre le plus immédiatement mémorable de Encanto.

Pire, elle parle d’un personnage quasi absent du film, Bruno donc, qui est le chat et le mouton noir de la famille Madrigal. Chantée à plusieurs voix, parfois difficile à suivre, Ne parlons pas de Bruno n’en est pas moins un succès de cour de récréation.

De jamais vu depuis L’amour brille sous les étoiles

Le succès inattendu de Ne parlons pas de Bruno a été l’occasion de réexaminer les succès passés des chansons Disney. On apprend ainsi que les chansons les plus célèbres de Disney sont, avec Libérée, délivrée, L’air du vent de Pocahontas (1995) et L’amour brille sous les étoiles du Roi Lion (1994).

Et vous ? Quelle est votre chanson Disney préférée ? Et celle que vous détestez ? Y en a-t-il que vous avez adorées mais trop entendues ? Et quelle est celle que vous aimez à la folie mais qui n’est pas assez connue et saluée selon vous ? Avez-vous des souvenirs précis liés à telle ou telle chanson Disney ? Racontez-nous tout ça en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous.