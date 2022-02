Il n’est jamais trop tard pour aimer et être aimé. Un médecin campé par Melvil Poupaud délaisse sa femme Cécile de France par amour pour l’architecte retraitée Fanny Ardant dans Les Jeunes amants de Carine Tardieu, film découvert au Festival d’Angoulême.

« C’est une histoire qui est arrivée à la mère de Solveig Anspach, explique Carine Tardieu à 20 Minutes. A 79 ans, elle a vécu une belle histoire avec un médecin de 45 ans. Solveig était si heureuse pour sa maman qu’elle voulait en faire un film. » Mais la réalisatrice de L'Effet aquatique , décédée en 2015, n’a pas pu concrétiser ce projet.

« J’ai tout de suite pensé à Fanny quand j’ai repris l’histoire, précise Carine Tardieu, car il me fallait une actrice qui assume de jouer une septuagénaire sans fard et elles ne sont pas si nombreuses à pouvoir s’abandonner ainsi. » Sa métamorphose quand l’amour l’a touchée est bouleversante : elle irradie un bonheur qu’on ressent profondément par écran interposé. « On est tous des châteaux forts, confie Fanny Ardant. Cette histoire était capable d’ouvrir des vannes chez moi tant elle m’a fait du bien. »

L’héroïne sait que sa joie ne sera que de courte durée car une terrible maladie la guette et il lui faut trouver le courage de rompre. Des plans très rapprochés sur les mains et le visage de Fanny Ardant sont remarquables. « L’idée n’était pas de montrer Fanny toute nue, précise Carine Tardieu. Le visage et les mains me suffisaient. Pour moi, il peut y avoir autant de sensualité dans deux mains qui se touchent que dans un baiser. » Sensuel, Les Jeunes amants l’est avec délicatesse. « Montrer la nudité de Fanny aurait sorti les spectateurs du film car c’est toujours le cas quand on dénude une célébrité au cinéma », insiste Carine Tardieu. Une séquence dans le vestiaire d’une piscine où l’actrice est entourée de femmes déshabillées de son âge offre un tableau émouvant et juste de l’âge qu’elles ont atteint.

« Il n’y a pas de message dans mon film, déclare Carine Tardieu. Je ne le considère pas comme féministe. » Les femmes y compris la fille de l’héroïne, jouée par la toujours impeccable Florence Loiret-Caille, sont au centre d’un récit où chacune tente de tirer le meilleur parti des cartes qui lui sont données. « Le cinéma français s’est fait une force de ces rôles féminins, précise Fanny Ardant. Carine fait partie de ce courant de cinéastes qui montrent que l’amour et la vie sont charriés par les femmes. » Et ce n’est pas la moindre des qualités des Jeunes amants.