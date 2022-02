Qui porte un beau costume noir mettant en valeur ses muscles saillants ? Philippe Lacheau dans Super-héros malgré lui, une comédie présentée en ouverture du Festival de l'Alpes d'Huez, qu’il a aussi coécrite et mise en scène. Il y incarne un comédien raté qui se prend pour Badman, son personnage de justicier 100 % français, après un accident de voiture.

Entouré de ses complices habituels de la « bande à Fifi » (Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti), Philippe Lacheau s’amuse avec les codes des films de justiciers masqués avec autant d’énergie que de bonne humeur. « On a pris Batman pour modèle car il est le seul superhéros à ne pas avoir de pouvoirs surnaturels et qui se distingue principalement par ses accessoires, explique l’acteur et réalisateur à 20 Minutes. Cela rendait acceptable le fait que mon personnage puisse réellement penser que Badman, c’est lui ! »

Des effets spéciaux et des cascades soignés

Evidemment, ce redresseur de torts en carton va commettre plus de bêtises que d’actes glorieux, mais il pourrait bien finir par arriver à arrêter de vrais méchants entre gags et malentendus. « On a apporté un soin particulier au look du film, précise Philippe Lacheau. Effets visuels et cascades ont été très étudiés. » Badman n’hésite pas à mettre la main à la pâte, à faire le coup de poing ou de l’escalade dans une belle combinaison fort flatteuse pour l’acteur-réalisateur.

« Il faisait une chaleur épouvantable là-dessous, se souvient Philippe Lacheau. Je ne pourrais plus regarder un film Marvel ou DC sans penser à quel point les acteurs ont dû en baver sous leurs costumes. » Le jeu en valait la chandelle pour Super-héros malgré lui : on finirait presque par croire que l’amusant Badman est doué pour lutter contre le crime dans ce film vraiment très rigolo, parfait remède contre la morosité.