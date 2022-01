Alpe d’Huez : Avec son film « Irréductible », Jérôme Commandeur remporte le Grand Prix du Festival de comédie

RECOMPENSE Lors de cette 25e édition, « On sourit pour la photo », de François Uzan, a obtenu le prix spécial du jury, et « Jumeaux mais pas trop », d’Olivier Ducray et Wilfried Méance, le prix du public