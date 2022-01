Un politicien pressenti pour devenir Premier ministre est soupçonné d’avoir assassiné sa femme. Coupable ou innocent ? L'Ennemi de Stephan Streker (Noces) va s’efforcer de donner la réponse autour de Jérémie Renier, magnétique en suspect amnésique face à Emmanuelle Bercot en avocate, Alma Jodorowsky en future victime et Félix Maritaud en codétenu.

« Je me suis librement inspiré de l'affaire Wesphael, un fait divers qui a fait beaucoup de bruit en Belgique mais qui n’est pas connu en France », explique Stefan Streker à 20 Minutes. Ce politicien belge, qui avait retrouvé sa femme morte dans une chambre d’hôtel, assurait qu’il s’agissait d’un suicide ce qu’infirmait le rapport d’autopsie. Stephan Streker a ajouté habilement de la fiction autour de ce fait divers avec une conviction : il n’y a qu’en Belgique que cette histoire pouvait se dérouler.

« Il n’y a que dans notre pays qu’un homme politique de premier plan peut se faire arrêter sans qu’on le reconnaisse immédiatement, s’amuse-t-il. Ce serait impensable en France et cela vient du fait que la Belgique est divisée en deux. Comme il est francophone, les Flamands ne le connaissaient quasiment pas ! Et le politicien ne comprenait pas leur langue. » De là des problèmes de traduction entre le Français et le Flamand dans la procédure qui ajoutent au côté absurde de l’ensemble. Il plane un vent de fantastique sur cette énigme qui permet d’appréhender la relation passionnelle et toxique entre le député et son épouse.

Ostende , station balnéaire à l’atmosphère un peu sinistre, mais chaleureuse, est un personnage à part entière de ce suspense aussi fascinant que les masques à la façon de James Ensor portés par le héros. Le malaise s’empare doucement du spectateur emporté par le mystère au sein d’un pays dont le réalisateur brosse un tableau aussi attachant que vénéneux.