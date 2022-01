Gaspard Ulliel, décédé ce mercredi dans un accident, laisse ses fans et la plupart des cinéphiles sous le choc.

Ils l’auront sans doute aperçu dans La Vengeance au triple galop d’Alex Lutz et Arthur Sanigou, il y a quelques mois sur Canal+, mais il leur faudra encore patienter pour découvrir ses dernières apparitions sur grand et petit écran.

En super-méchant chez Marvel

Sur Disney+ à partir du 30 mars, Gaspard Ulliel partagera l’écran avec Oscar Isaac pour la série Marvel Moon Knight créée par Jeremy Slater. Il y incarne le super méchant Anton Morgart alias Midnight Mann qui donne du fil à retordre au héros hanté par des visions d’une vie antérieure. On ne voit pas le visage de Gaspard Ulliel dans la bande-annonce, mais on peut découvrir le costume de son personnage qui promet d’être impressionnant.

Entre la France et la Norvège

On retrouvera enfin Gaspard Ulliel dans Plus que jamais d’Emily Atef, réalisatrice de 3 jours à Quiberon. L’acteur, dans ce qui restera comme son dernier rôle, y donne la réplique à Vicky Krieps (Phantom Thread). Son personnage y croise la route d’une jeune femme malade qui traverse l’Europe pour se rendre en Norvège et redonner ainsi un sens au reste de sa vie. Le tournage s’est déroulé au printemps 2021 à Bordeaux, au Luxemboug et en Norvège, mais la date de sortie n’est pas encore fixée.

Gaspard Ulliel n’aura pas eu le temps de retrouver Bertrand Bonello qui l’avait dirigé dans Saint Laurent. Pour La Bête, un film de science-fiction dans un monde où les émotions sont devenues dangereuses, il devait partager la vedette avec Léa Seydoux qu’il avait déjà comme partenaire dans Saint Laurent. Le tournage était programmé pour avril prochain, mais le destin en a hélas décidé autrement.