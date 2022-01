Un drame qui endeuille le monde de la culture française. Gaspard Ulliel est décédé brutalement ce mercredi à l’âge de 37 ans, après un accident de ski en Savoie. Connu du grand public depuis 2003 grâce à son rôle dans Les Egarés, le comédien avait été doublement césarisé pour Un long dimanche de fiançailles en 2005 puis pour Juste la fin du monde en 2017. À la suite de l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités se sont exprimées pour faire part de leur chagrin.

Sur Twitter, Pierre Niney a posté une photo en noir et blanc de Gaspard Ulliel, les yeux plongés dans l’objectif de la caméra. « Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent », a écrit l’acteur. Un autre cliché a été publié sur le compte Instagram de Jean Dujardin, cette fois-ci en couleur, accompagné du prénom Gaspard et d’un cœur noir. Le même hommage a été rendu par Guillaume Canet sur Instagram.

Guillaume Gouix, avec qui Gaspard Ulliel avait partagé l’affiche du film Les Confins du monde, a tenu à réagir même s’il confie ne pas avoir les mots. « Ta poésie, ta délicatesse… », liste-t-il à côté d’un carré noir. « Je ne mets pas de photos ici, tu tenais tant à cette pudeur », justifie Guillaume Gouix.

Un hommage prévu à l’Alpe d’Huez

« C’est immensément triste, autant de gentillesse, de talent, de modestie, de beauté dans un seul homme, dur », a déclaré l’acteur et réalisateur Xavier Beauvois. Aïssa Maïga, elle, a « mal au cœur », dit-elle sur Instagram.

C'est sur ce même réseau social qu'Alexandra Lamy a pris la parole. « Le cœur serré, je garde de toi tous ces moment de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent l’élégance, tu vas tellement nous manquer », a témoigné l'actrice.

D’après Christophe Beaugrand, en direct depuis le festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez qui s’est ouvert ce lundi, un hommage sera fait ce soir dans la salle « où l’on ne prévoit pas une minute de silence mais une minute d’applaudissements », a-t-il précisé à l’antenne de LCI.

Jean Castex et Roselyne Bachelot réagissent

Plusieurs noms du monde politique ont également pris la parole sur les réseaux sociaux à la suite de cette annonce. Sur Twitter, Jean Castex a salué la mémoire de cet acteur qui « a grandi avec le cinéma » pendant que « le cinéma a grandi avec lui ». « C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard », a ajouté le Premier ministre.

Roselyne Bachelot, elle aussi, a exprimé sa tristesse. « Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent », a tweeté la ministre de la Culture qui, quelques minutes plus tard, a réagi sur BFMTV. « Nous sommes, comme beaucoup de Français, dévastés par cette mort tellement injuste d’un acteur si brillant, fauché en pleine gloire », a-t-elle ajouté à l’antenne.