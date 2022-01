C’est une belle histoire d’amitié à la ville comme à l’écran. Dans Presque, comédie découverte au Festival du Film Francophone d'Angoulême, l’ex-Inconnu Bernard Campan se dirige aux côtés de Alexandre Jollien, philosophe, écrivain, conférencier, mari, père de trois enfants et, comme il se définit lui-même, infirme moteur cérébral.

La complicité des deux hommes, palpable, donne une bonne partie de son sel à la rencontre d’un livreur handicapé fan de philosophie et d’un croquemort dépressif. On pense immédiatement à Intouchables si ce n’est qu’Alexandre Jollien ne joue pas un handicapé : il l’est réellement. « Je ne me vois pas comme une représentation du handicap, confie-t-il à 20 Minutes. Je ne représente que moi-même ! J’aimerais que le public trouve le film aussi singulier que je le suis. »

Une bouteille à la mer

Le spectateur s’amuse de bon cœur devant l’autodérision d’Alexandre Jollien qui peut parler gravement de choses gaies et rire de ses malheurs au cours d’une improbable escapade en corbillard. « Le premier jour de tournage, je me suis enfui, se souvient-il. Je ne supportais pas d’être dirigé parce que ça me rappelait l’institution où j’ai vécu jusqu’à mes 20 ans et où je ne décidais de rien, même pas la couleur de mes slips. Je suis revenu par amitié pour Bernard. » L’alchimie entre eux est magique tandis que leurs personnages bâtissent leur relation chantant un air de « Carmen » ou sautant nus dans un lac pour une scène finale d’une intense beauté.

« Le film est une bouteille à la mer, explique Bernard Campan. Un appel à la bienveillance que nous avions envie de partager. Je suis heureux quand j’entends le public s’esclaffer et que je sens que ce rire n’est pas de la moquerie, mais de la complicité. » On craque pour ces deux célibataires endurcis aussi coincés l’un que l’autre, la sexualité et l’amour s’invitant parfois grâce à d’excellentes comédiennes comme la toujours impeccable Marilyne Canto. Ce film célèbre la joie de vivre sans être jamais « cucul », ni larmoyant.

Un futur succès

« Quand j’ai vu Presque, j’ai été fier, alors que je n’aime pas ce sentiment, avoue Alexandre Jollien. Ce n’est pas ma performance qui m’a impressionné, mais ce que nous avons accompli tous ensemble. » Bernard Campan et lui peuvent légitimement être satisfaits. Presque est un petit bijou d’humour tendre à qui on souhaite un succès au moins aussi important que celui d’Intouchables en 2011. Dans le dictionnaire, une photo de Presque devrait désormais venir illustrer l’expression « feel good movie ».