Val Kilmer n’a pas pour seule particularité d’être une star. Le documentaire Val de Leo Scott et Ting Poo, présenté à Cannes en juillet dernier et disponible sur toutes les plateformes VOD ce jeudi, le démontre de façon éclatante. L’acteur a filmé sa vie professionnelle et familiale depuis son enfance, offrant des documents exceptionnels sur sa carrière, mais aussi dans l’intimité de sa famille et sa bataille contre le cancer de la gorge qui lui a détruit la voix.

I recommend … the documentary VAL by @valkilmer It is so raw, so honest. I didn’t want it to end. Check it out. @AmazonStudios pic.twitter.com/q4NKHhhBf3