Diane Kruger a beau crever l’écran dans Inglorious Basterds, elle ne partait vraiment pas gagnante au moment d’auditionner pour le rôle. Comme elle l’a révélé lors d’un passage dans le podcast Reign With Josh Smith, Quentin Tarantino ne voulait même pas l’auditionner pour incarner Bridget von Hammersmark.

« Il a auditionné tout le monde. Il ne voulait pas me voir parce qu’il avait vu un film dans lequel j’étais et qu’il n’avait pas aimé. Alors il ne croyait pas en moi dès le départ. Littéralement, la seule raison pour laquelle il m’a auditionnée est parce qu’il n’y avait plus personne à auditionner », a expliqué l’actrice.

Retournement de situation

« Je me suis dit "Tu sais quoi, qu’il aille se faire mettre. Je vais y aller et lui prouver que je peux le faire" », a continué Diane Kruger. Et grand bien lui en a pris puisqu’au final, l’actrice a non seulement obtenu le rôle, mais aussi reçu une récompense de la part de la Screen Actors Guild pour sa performance dans le film de 2009.

Comme quoi, il ne faut jamais hésiter à mettre un pied en travers de la porte pour obtenir ce que l’on veut.