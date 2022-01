Vous souvenez-vous de Gigli (Amours Troubles en version française), la comédie romantique avec Ben Affleck et Jennifer Lopez sortie en 2003 ? Sans doute que non. Et pour cause, puisque le film fut l’un des plus grands flops des années 2000. Néanmoins, si cet échec a été un coup dur pour Ben Affleck, il a été aussi l’occasion d’une remise en question salutaire ainsi que d’une rencontre décisive.

« Pour un film qui a été un désastre aussi fameux, très peu de gens l’ont vu en réalité », s’est d’abord défendu l’acteur lors d’un entretien accordé à Entertainment Weekly, avant d’admettre : « Mais c’est vrai que ça ne marche pas. C’est un peu comme si on avait mis une tête de cheval sur un corps de vache. »

Le bon côté des choses

« Je pensais que mon boulot (d’acteur) se résumait à être une marionnette sans consistance. Maintenant je peux voir comment les gens me considéraient et pensaient à cette personne comme une espèce de blanc-bec décérébré et insouciant. Ça a produit des a priori négatifs chez les gens à mon propos. C’est cet aspect des gens que j’ai pu voir et c’était triste, difficile, déprimant et ça m’a vraiment fait remettre en question des choses et douter de moi-même », a continué Ben Affleck.

Néanmoins Gigli a été un jalon décisif pour l’acteur. Non seulement ce fut l’occasion de faire la rencontre de Jennifer Lopez avec qui il connut une première idylle, mais également d’observer de près le travail du réalisateur Martin Brest. Une expérience qui l’a ensuite engagé à prendre son envol derrière la caméra, la réalisation étant aujourd’hui « le véritable amour de sa vie professionnelle ».