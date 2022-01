Les Inconnus bientôt de retour au cinéma mais...

Près de huit ans après Les Trois frères, le retour, les Inconnus s’apprêtent à faire leur retour ensemble au cinéma. Didier Bourdon en parlait mardi au micro de RTL, et Bernard Campan l’a confirmé sur BFMTV : « Oui, il y a un film avec les Inconnus dans les tuyaux. Un film qui ne sera pas écrit par les Inconnus, et donc pas un film des Inconnus mais avec les Inconnus ». L’acteur ajoute qu’il ne peut pas encore dire qui est le réalisateur, mais que le tournage devrait, si tout se passe bien, avoir lieu cette année 2022.

« Ça me fait très peur de revenir sur scène »

En plus de ce film, Didier Bourdon se verrait bien remonter sur scène pour « prendre les anciens sketches et les revisiter ». Mais Bernard Campan, qui avoue être celui qui résiste le plus à des retrouvailles, est moins emballé : « L’extension à remonter sur scène, ou faire une émission, des sketchs, etc. Ça je le laisse à ses propos, parce que moi je préfère ne pas y retourner. Ça me fait très peur, aujourd’hui, de revenir sur scène, après 30 ans d’absence, avec ce qu’on est, nos âges, nos physiques. J’aurais l’impression qu’on soit une caricature de ce qu’on a été. J’aurais un peu peur de ça et je suis très réticent là-dessus ».

Il n’empêche que les trois amis doivent se voir le 22 janvier, jour de l’anniversaire de Didier Bourdon, pour en discuter.