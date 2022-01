La prochaine – la 72e – édition du festival du cinéma de Berlin doit se tenir du 10 au 16 février dans la capitale allemande, et débutera par la projection de Peter von Kant, du réalisateur français François Ozon, avec notamment Isabelle Adjani. « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir à nouveau François Ozon au festival et d’ouvrir la prochaine édition avec son film, projeté en sélection officielle, écrit dans un communiqué la direction de la Berlinale. Pour l’ouverture, nous avons cherché un film qui puisse apporter de la légèreté et de l’élan dans notre quotidien morose. »

Peter von Kant est une adaptation libre du film du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder Les larmes amères de Petra von Kant. Il s’agit, selon la Berlinale, d'« un tour de force cinématographique à travers le concept de lockdown », d’enfermement. Le film réunit notamment Isabelle Adjani, Denis Ménochet, nommés à deux reprises aux César, et l’actrice allemande Hanna Schygulla, ancienne égérie de Fassbinder.

It is such a pleasure and honour, 22 years after the premiere of #WaterDropsOnBurningRocks, adapted from R.W Fassbinder.@Berlinale is the ideal place to present #PeterVonKant, which celebrates my attachment as a French director to German culture. Thank you for the selection. https://t.co/AjZDPxW2jK