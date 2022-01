Ben Affleck est à l’affiche de The Tender Bar, le nouveau film de George Clooney, disponible depuis vendredi sur Amazon Prime Video. Il s’est ainsi prêté à l’exercice promotionnel et a surtout donné une longue interview au Los Angeles Times, où il revient sur ses dernières années compliqués et sur Justice League, « la pire expérience » de sa carrière. « Cela a été le nadir pour moi, raconte l’acteur. Une mauvaise expérience liée à une conjonction de différentes choses : ma vie personnelle, mon divorce, le fait d’être souvent loin de chez moi, des problèmes d’agendas, et puis la tragédie personnelle de Zack Snyder, et les reshoots. C’était vraiment la pire expérience pour moi. Epouvantable. »

L’interprète de Batman a tellement détesté qu’il s’est dit : « Je ne veux plus jamais faire ça. » Il ne rejette d’ailleurs pas la faute sur le film lui-même : « Ce n’est même pas de savoir si Justice League est mauvais, car cela aurait pu être n’importe quoi. » Pour rappel, la version cinéma de Justice League a été terminée par Joss Whedon au grand dam des fans, qui ont milité des années pour avoir une « Snyder Cut », finalement sortie en 2021. Ben Affleck reprendra tout de même, une dernière fois, le rôle de Batman dans le film Flash​.