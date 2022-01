C’est une histoire d’amour que raconte Jane par Charlotte, première réalisation de Charlotte Gainbourg découverte en juillet dernier au Festival de Cannes. Ce documentaire sur sa mère, Jane Birkin, leur permet de se parler à cœur ouvert dans un échange bouleversant à la portée universelle.

« J’ai compris qu’on s’aimait de manière évidente mais qu’on n’avait jamais su se le dire, explique Charlotte Gainsbourg dans le dossier de presse. Il y avait une pudeur entre nous que je voulais explorer, j’avais besoin d’un prétexte pour me rapprocher d’elle. » Ce film leur permet de s’ouvrir l’une à l’autre sans éviter les sujets douloureux comme Serge Gainsbourg ou Kate Barry, fille de Jane et demi-sœur de Charlotte, tragiquement disparue en 2013.

Confidences et introspection

Le spectateur les accompagne dans cette introspection dont il ne se sent jamais exclu. Trois générations de femmes (dont Jo, fille cadette de Charlotte) évoluent devant la caméra laissant apparaître leurs fêlures avec autant de pudeur que de dignité. La visite de la maison de la rue de Verneuil, futur musée Serge Gainsbourg, où vécut le couple Gainsbourg/Birkin et leurs enfants, est l’un des moments forts du film. Il n’est pas impossible d’avoir les yeux un peu humides pendant ce passage ou de retenir son souffle par crainte de briser la magie.

Les plus beaux instants sont ceux où Jane se laisse aller. Elle semble parfois oublier la caméra pour se confier à sa fille sans fard sur ses souvenirs, le temps qui passe et le vieillissement inévitable qu’elle accepte plus ou moins facilement. Pour capter ses moments de grâce, l’enfant aimante se transforme en excellente cinéaste. Charlotte Gainbourg photographie aussi sa mère offrant des clichés somptueux révélant plus d’amour que le feraient des mots. La beauté est l’un ingrédients principaux de Jane par Charlotte. Se laisser emporter par la douceur qui nimbe le film fait un bien fou.

Tendre et subtil

Il serait injuste de limiter Jane par Charlotte à des confidences de stars. Ce qui en fait la force est que la tendresse, subtile mais réelle, affleure à chaque instant quand chacune confie ses angoisses à l’autre, sa peur d’avoir failli, de ne pas être à la hauteur dans leurs relations filiales et maternelles. On finirait presque par oublier que ces femmes sont célèbres quand elles vaquent en cuisine ou échange des avis sur un réfrigérateur. Charlotte Gainsbourg rend touchant un film d’une famille qui n’est pas la nôtre.