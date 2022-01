Avec le choix qu'elle promet, l'année 2022 devrait être encore meilleure que 2021 au cinéma. 20 Minutes vous présente vingt-deux films, par ordre de sortie chronologique, qui vous donneront, à coup sur, envie de vous plonger dans une salle cinéma. A condition que le Covid-19 ne s’en mêle pas...

1. « Scream » : On hurle tous pour Ghostface

On pousse un grand cri pour Scream version 2022. 25 ans après le premier volet, le tueur au masque de Ghostface continue de pourrir la vie (enfin surtout la mort) des ados de Woodsboro. Mais qui se cache sous le déguisement ? Sortie le 12 janvier.

2. « Nightmare Alley » : Une allée sans retour

Fort de ses Oscars pour La Forme de l’eau, Guillermo Del Toro s’est offert un casting cinq étoiles autour de Bradley Cooper en mentaliste escroc. Cate Blanchett, Toni Colette et Rooney Mara parcourent la très sombre Nightmare Alley avec lui. Sortie le 19 janvier.

3. « Presque » : Tout à fait réussi !

L’amitié surprise qui unit Bernard Campan et Alexandre Jollien dans Presqueévoque Intouchables et pourrait longtemps caracoler au somme du box-office. Humour et tolérance, cette ode à la différence dopée à la bienveillance a tout pour séduire. Sortie le 26 janvier.

4. « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? » : Effectivement…

On ne change pas des familles qui gagnent ! Philippe de Chauveron l’a bien compris avec Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? où Chantal Lauby et Christian Clavier doivent gérer leurs gendres et leur parentèle pour la troisième fois. Le pire, c'est qu'on en redemande. Sortie le 2 février.

5. « Super-héros malgé lui » : Le Multiverse façon « Fifi »

Philippe Lacheau est un Super-héros malgré lui dans sa nouvelle comédie où il réunit toute sa bande : Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. L’histoire d’un acteur aménésique qui se prend pour un justicier ne peut qu'être fort rigolote. Sortie le 9 février.

6. « Un autre monde » : Vincent Lindon « Brizé » par le monde du travail

Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain retrouvent Stéphane Brizé. Le réalisateur de Mademoiselle Chambon les confronte aux choix difficiles d’une société capitaliste dans Un autre monde qu’on imagine peu riant, mais passionnant. Sortie le 16 février.

7. « Belfast » : Visite guidée dans l’enfance de Kenneth Branagh

Même Kenneth Branagh a été petit et il le raconte dans Belfastqui plonge en noir et blanc mais aussi en couleur dans l’Irlande de 1969. Ce grand retour du réalisateur à un cinéma plus intimiste est aussi un cri d’amour au 7e Art. Sortie le 2 Mars.

8. « The Batman » : Entre noir et gris très foncé

Robert Pattinson devient The Batman pour Matt Reeves. L’homme chauve-souris y jouera de la cape pour Catwoman alias Zoë Kravitz et on sent bien que leur relation ne va pas vaiment ronronner. Sortie le 2 mars.

9. « Notre-Dame brûle » : Et Jean-Jacques Annaud filme la catastrophe

Jean-Jacques Annaud fait découvrir l’incendie tragique du 15 avril 2019 dans ses moindres détails. Notre-Dame brûle offre la promesse d’un grand spectacle épique comme le réalisateur du Nom de la Rose les réussit si bien. Sortie le 16 mars.

10. « En corps » : Entrons dans la danse avec Cédric Klapisch

En corpsde Cédric Klalpisch suit une danseuse classique qui se réinvente par la danse contemporaine après une blessure. Marion Barbeau, star de l’Opéra de Paris, fait ses débuts d’actrice dans ce film annoncé comme très festif. Sortie Le 30 mars.

11. « La Revanche des Crevettes pailletées » : Pas des mollusques !

Les Crevettes paillettées replongent dans le grand bain alors que les gays flamboyants, champions de waterpolo, se retrouvent coincés dans une Russie très homophobe ! On espère qu’ils ne s’y feront pas décortiquer. Sortie le 6 avril.

12. « Maigret » : Ceci est bien une pipe

Gérard Depardieu prête son imposante stature à Maigret pour une adaptation de La Jeune Morte signée Patrice Leconte. Le commissaire à la pipe et au chapeau mène l’enquête sur le décès d’une fille mystérieuse et ça donne envie. Sortie le 6 avril.

13. « Les Animaux fantastiques 3 » : Knock, knock on Dumbledore

Pour Les Secrets de Dumbledore, troisième volet des Animaux Fantastiques, David Yates a remplacé Johnny Depp par Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald. Voilà qui rend fort curieux pour ces aventures magiques. Sortie le 13 avril.

14. « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » : Quoi de neuf docteur ?

Sam Raimi replonge dans le monde des super héros qu’il avait déjà abordé pour trois volets de Spider-Man. Il a dû avoir du boulot pour remettre de l’ordre dans le Multiverse. Mais le docteur joué par Benedict Cumbertbatch était là pour l’aider. Sortie le 4 mai.

15. « Top Gun : Maverick » : Faire l’avion avec Tom Cruise

Tom Cruise reprend le manche pour Top Gun : Maverickde John Kosinski. On imagine qu’il n’adoptera pas une vitesse de « Cruisière » pour former une future tête brûlée jouée par Miles Teller. Deux générations de pilotes, ça fait lever les yeux ! Sortie le 25 mai.

16. « Jurassic World : Le Monde d’après » : Comme avant en mieux

Les dinos sont de retour et ça fait du bien de les revoir avec leurs grosses dents, leurs griffes gigantesques et leur appétit féroce. Jurassic World : Le Monde d’Après de Colin Trevorrow donne envie de rugir d’impatience. Sortie le 8 juin.

17. « Buzz l’éclair » : Un préquel du tonnerre

Buzz l’éclair revient sur les jeunes années du plus célèbre jouet de la galaxie. On va tout savoir sur l’astronaute crée par les studios Pixar pour Toy Story. On meurt déjà d’envie de l’accompagner « Vers l’infini et au-delà ». Sortie le 22 juin.

18. « Elvis » : On va avoir les « Baz »

Baz Luhrmann, le réalisateur de Moulin Rouge ! qui signe un biopic d’Elvis ? On dit d’autant plus oui que Tom Hanks incarne le colonel Tom Parker qui fut le manager de Presley. Ça devrait « rocker » et « roller » dans les salles. Sortie le 22 Juin.

19. « Mission : Impossible 7 » : Qui l’eût Cruise ?

Ethan Hunt remet le couvert pour la septième fois pour rendre l’impossible probable dans Mission : Impossible 7 de Christopher McQuarrie. On ne sait pas grand-chose du film mais on fait confiance au bon Tom pour nous étonner ! Sortie 28 septembre.

20. « Black Panther : Wankada Forever » : La mémoire de Chadwick

Ryan Coogler poursuit la saga sans le regretté Chadwick Boseman. Wakanda Forever, cri de guerre du héros, a une dimension tragique mais on peut gager que Lupita Nyong’o, Letitia Wright et Daniel Kaluuya sauront reprendre le flambeau. Sortie le 9 novembre.

21. « Avatar 2 » : Mieux vaut Avatar que jamais

Depuis le temps qu’on en parle, on se disait qu’Avatar 2 était un mythe. James Cameron a mis plus de dix ans a concrétiser son rêve alors on peut imaginer que ça va être très spectaculaire avec plein de créatures bleues dedans. Sortie le 14 décembre.

22. « Mario » : Un bon tuyau pour finir l’année

Le plombier à la belle moustache des jeux vidéo Nintendo devient le héros de Mario, fllm d’animation produit par Illumination. On espère que ce sera plus réussie que la version en prises de vues réelles de 1993. En tout cas, c'est une bonne idée pour finir l'année 2022 ! Sortie le 21 décembre.