La Licorice Pizza du titre ne se mange pas. C’est le nom d’une chaîne de magasins qui vendaient des disques vinyles (les fameuses « pizzas à la réglisse ») dans la Californie des années 1970, avant de donner son titre au nouveau film de Paul Thomas Anderson.

Il s’agit d’une histoire d’amour pas évidente entre deux jeunes gens, Alana et Gary, et pour la raconter, le réalisateur de Phantom Thread s’est appuyé sur les récits de l’un de ces amis, jeune entrepreneur ambitieux. « Il m’a donné envie de faire revivre cette période que j’ai idéalisée car je ne l’ai pas vraiment vécue étant né en 1970, confie le cinéaste à 20 Minutes. Licorice Pizza n’est pas un film nostalgique. C’est une promenade dans une Amérique que je trouve cinématographique. »

Course contre le temps

Pour cette ballade romantique et farfelue, le cinéaste fait débuter à l’écran à deux interprètes exceptionnels. Il a écrit son film en pensant à Alana Haim, membre du groupe Haim, et lui a adjoint Cooper Hoffman. Ce dernier est le fils de Philip Seymour Hoffman acteur décédé en 2014 qui fut l’un des favoris du cinéaste de Boogie Nights à The Master en passant par Magnolia. « Je ne sais pas si le talent est héréditaire, explique Paul Thomas Anderson. Mais après tout, pourquoi pas ? Cooper s’est révélé d’un naturel époustouflant face à Alana qui, avait, quant à elle, un peu plus d’expérience grâce à sa carrière de musicienne. »

Ce duo – lui à peine sorti de l’adolescence, elle un peu plus âgée – galope dans un Los Angeles méconnu du grand public à grand renfort de plans séquences éblouissants où ils courent comme s’ils tentaient de devancer le temps. « C’est l’idée que je me fais des années 1970, insiste le cinéaste. Je vois cela comme un moment de liberté où tout était possible et où il fallait mettre les bouchées doubles pour en profiter. » C’est ce que fait le héros, enfant star qui se lance dans le commerce de waterbeds puis de flippers avec un égal enthousiasme.

Des amis stars

Autour de ce couple à la fraîcheur revigorante, Paul Thomas Anderson a réuni des amis stars comme Sean Penn, Benny Safdie, Tom Waits et surtout Bradley Cooper, étonnant dans le rôle de Jon Peters, producteur hollywoodien passablement agité. « J’ai fait appel à des potes que ma famille et moi fréquentons depuis des années, précise Paul Thomas Anderson. J’espère que le public se sentira inclus dans notre complicité et qu’il acceptera d’être le complice de nos délires. » On croque dans sa Licorice Pizza avec l’immense plaisir que communique un délicieux moment de cinéma. Et quand il se termine, on en reprendrait bien une part.