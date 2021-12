« The Bat and the Cat ». Comme le révèle cette nouvelle bande-annonce, la relation entre le superhéros et Catwoman devrait avoir une place toute particulière dans le nouveau Batman. Les premières images dévoilent ainsi des scènes ambiguës, entre amour et haine, autour de ces deux personnages incarnés par Robert Patinson et Zoë Kravitz.

Réalisé par Matt Reeves (Cloverfield), ce nouveau film qui sortira le 2 mars prochain, se déroulera au tout début de la carrière de Batman, deux après son arrivée à Gotham City. Le thème de la corruption devrait toujours avoir une belle place au cœur de l’intrigue, ainsi qu’un mystérieux secret autour de la famille de Bruce Wayne.

Après Tim Burton, Christopher Nolan ou Zack Snyder, le réalisateur s’attaque à son tour à la saga Batman. Si l’intrigue demeure secrète, les fans y retrouveront toutefois des personnages emblématiques comme le Sphinx (Paul Dano), Le Pingouin (Colin Farrel) ou le fidèle majordome Alfred (Andy Serkis). Et une chose est sûre, si le film est à l’image de cette bande-annonce, il devrait nous plonger dans un univers toujours plus sombre de Gotham.