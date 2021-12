On prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, le troisième volet des histoires de la famille Verneuil vient de se dévoiler dans une première bande-annonce. Le pitch ? Le couple formé par Claude (Christian Clavier) et Marie (Chantal Lauby) célèbre ses 40 ans de mariage et à cette occasion leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête avec toutes les familles de leurs conjoints respectifs. Résultat : panique à Chinon.

Blagues sur Shabbat, sur les Chinois… Les fans de la saga ne devraient pas être surpris par l’avant-goût de ce nouveau film, ceux qui ne sont pas fans non plus. On retrouve dans cette vidéo toutes les actrices et les acteurs des deux premiers volets, Frédérique Bel, Emilie Caen, Frédéric Chau ou encore Ary Abittan, mis en examen pour viol en novembre dernier. Le film de Philippe de Chauveron devrait sortir en salles en février prochain.