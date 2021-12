Encore un livre de cinéma ? Encore un DVD ? Oui, mais pas n’importe quel bouquin et pas n’importe quelle galette. Les plus pertinents et les plus originaux des présents, triés sur le volet par 20 Minutes, pour être sûrs de vous retrouver en haut de l’affiche quand vos proches ouvriront les paquets.

Le plus « crunch, c’est rudement bon, c’est quoi ? » : « Alien : les recettes »

Et si vous mangiez de l’Alien au prochain réveillon ? C’est cette idée farfelue que propose Chris-Rachel Oseland dans ce drôle de livre de recettes. Il s’agit de créer de bons petits plats qui ressemblent au « facehugger », « chestbuster » et autres douces créatures pleines de dents de la saga. Pour une fois que ce sont les humains qui boulottent les Aliens, ce serait dommage de se priver ! (Ynnis, 30 €).

Alien - Ynnis

Le plus « ils s’aiment et c’est beau » : « In the Mood For Love »

L’amour, dans ce qu’il a de plus délicat, est contenu dans le coffret de ce grand classique hongkongais signé Wong Kar-wai. La passion discrète unissant Tony Leung Chiu-wai et Maggie Cheung a retrouvé ses couleurs somptueuses dans ce blu-ray de luxe accompagné d’un livre de photos digne de ce grand moment de cinéma. C’est un bel objet et c’est un grand film, sans doute le meilleur du réalisateur. (La Rabbia, 50 €).

Reçu en avance ! Absolument magnifique ! Bravo @thejokersfilms @larabbiafilms !

J’attends d’acheter un lecteur blu-ray 4K pour le découvrir ! pic.twitter.com/de73DHG32Z — Jules (@Hurrrcan) November 24, 2021

Le plus « tiens je ne connaissais pas ça » : « Pardon le cinéma »

Même quand on se pique de connaître le cinéma, il y a des films dont on n’a jamais entendu parler. Ce livre collectif, inspiré d’un excellent podcast, se donne pour mission de faire découvrir une centaine de curiosités cinématographiques. Nanards, chefs-d’œuvre oubliés ou raretés étranges sont décrites avec humour et érudition. De quoi donner envie de faire de nouvelles découvertes (Hors Collection, 25 €).

L’équipe du podcast Pardon le cinéma nous propose une sélection de 100 films méconnus couvrant tous les genres et toutes les périodes de l'histoire du cinéma.#librairiecinematheque #pardonlecinema #podcastcinema @pardonlecinema



📖 https://t.co/HUmXRlFkbG pic.twitter.com/bd07lmKlrT — La Cinémathèque (@cinemathequefr) December 7, 2021

Le plus « la Nouvelle Vague, c’est l’enfance de l’art » : « Les Aventures d’Antoine Doinel »

La fraîcheur du personnage récurrent de François Trufffaut revigore. Les 400 coups, Antoine et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal et L’amour en fuite permettent d’explorer la vie sentimentale de l’alter ego du cinéaste campé par Jean-Pierre Léaud. Cette saga unique, qui se déroule sur vingt ans de 1959 à 1979, est enfin réunie dans un coffret Blu-ray avec plein de bonus. (MK2, 50 €).

Coffret «Les Aventures D'Antoine Doinel» de François Truffaut - MK2/Carlotta

Le plus « les ars martiaux, c’est super beau » : Coffret King Hu

King Hu est un grand cinéaste chinois qui est parvenu à mêler légendes et arts martiaux avec une grâce unique. Un coffret réunit deux de ses plus grands films, All The King Men et Raining in the Mountain, œuvres virtuoses emportent le spectateur dans une Chine éternelle. Le grand spectacle se marie avec la philosophie orientale et c’est un régal ! (Spectrum, 55 €).

Coffret King Hu - Spectrum

Le plus « la guerre, c’est mal » : « Outrages »

Ce n’est pas parce que c’est Noël qu’on n’a pas envie de se faire malmener. Ce long-métrage de Brian DePalma trouve une nouvelle jeunesse avec une édition Blu-ray superbe. Le réalisateur transporte Sean Penn et Michael J. Fox au cœur de la guerre du Vietnam pour les confronter à ce que l’être humain peut réserver de pire. Ce film trop méconnu est à redécouvrir tant il est magistral. (Wild Side, 50 €).

Le plus « j’ai les chocottes mais j’aime ça » : « Rendez-vous avec la peur »

Cet ouvrage cosigné par Olivier Bonnard et Olivier Bosquet, c’est le cadeau idéal pour fans de cinéma d’horreur ! Ces deux-là connaissent le genre comme leur poche et ils s’y promènent en voyageant dans le temps, de Méliès à Get Out, avec une aisance revigorante. C’est ce qu’on appelle communément un « beau livre » bourré de chouettes photos qui se lit comme un – bon – roman (Epa, 35 €).

Zoom sur le cinéma d'horreur avec le superbe ouvrage RENDEZ-VOUS AVEC LA PEUR d'@OlivierBonnard et @olivierbousquet. + de 500 films à la loupe, de Méliès à Bong Joon Ho en passant par LES RÉVOLTES DE L’AN 2000 (dispo sur notre boutique) !

Éditions EPA : https://t.co/qmfTACX1wK pic.twitter.com/kYrpxmv6Dy — CarlottaFilms (@CarlottaFilms) November 12, 2021

La plus « octogénaire et toujours super » : Coffret Wonder Woman

Elle a 80 balais et tient toujours une forme olympique. Wonder Woman mérite bien son nom car elle est vraiment merveilleuse. Cette super héroïne mérite aussi un super coffret bourré de films, (dont le récent Wonder Woman 1984), de séries et de suppléments. En tout, 25 galettes et des bédés ! Il existe aussi en version plus light, moins chère et tout aussi recommandable (Warner Vidéo, 50 € et 20 €).

Et enfin ce coffret Wonder Woman Collection 80 ans propose la série complète en plus des deux derniers films, ce qui est cool. pic.twitter.com/zo3qBE1chv — IGN France (@IGNFRA) October 13, 2021

Le plus « toc toc badaboum » : « Belmondo »

Il nous manque, Bébel. Mais il est de retour dans cet excellent fascicule de Guillaume Evin, un livre dynamique sur notre Jean-Paul national. Ce bouquin donne l’impression de passer un bon moment en compagnie de la star tant il regorge d’anecdotes et de faits méconnus. C’est si amusant qu’il n’est pas besoin d’être cinéphile pour l’apprécier (Hugo Images, 18,50 €).

Belmondo par Guillaume Evin - Hugo & Images

Le plus « je suis une légende et ça me va » : « Sur la route de Clint Eastwood »

Son nom est Eastwood, Clint Eastwood. Marc Godin se penche sur cette icône du 7e Art en analysant l’importance qu’il a pu avoir pour d’autres artistes. Son livre replace ce maître du cinéma américain à la place qui les est due, tout en haut du podium des vedettes qui ne se démoderont jamais. Cet ouvrage hommage fait chaud au cœur et du bien aux neurones. (See & éditons du Layeur, 30 €)

«Sur la la route de Clint Eastwood» par Marc Godin et Aurélia Duflot Hadji-Lazaro - See & Editions du Layeur

Le plus « Guillermo Del Toro fait l’Espagne « : « L’Echine du diable »

Depuis qu’il s’est mis à collectionner les Oscars avec La Forme de l'eau, le réalisateur Guillermo Del Toro est devenu une star. Voir la guerre d’Espagne par ses yeux, ça n’a pas l’air très rock’n’roll sur le papier mais ce conte gothique plonge dans un orphelinat pour séduire les amateurs de films atypiques et envoûtants (Carlotta, 50 €) ;

«L'Echine du diable» de Guillermo Del Toro - Carlotta

Le plus « le dessin animé japonais, c’est mon dada » : « Anime Architecture »

On ne va pas se mentir ce luxueux volume de Stephen Riekels n’est pas destiné au grand public, mais si vous souhaitez faire plaisir à des fans de dessins animés japonais, vous êtes certains de taper dans le mille ! Ce florilège d’illustrations de films mythiques comme Ghost in the Shell ou Amer béton est à couper le souffle. (Mana Books, 34,90).