Peter Parker et MJ Wilson en personne, sous les traits de Tom Holland et Zendaya. S’ils ont confirmé leur relation à la ville, les deux tourtereaux sont aussi bien assortis à l’écran dans Spider-Man : No Way Home de Jon Watts, où leur mission consiste à contrer de nouveaux superméchants aussi charismatiques que dangereux.

En face à face avec 20 Minutes, Tom Holland et Zendaya se sont montrés aussi joyeux que complices. « C’était génial de pouvoir donner la réplique à des acteurs comme Jamie Foxx, Alfred Molina ou Willem Dafoe qui reprennent leurs rôles de méchants », confie Tom Holland. Ces derniers mettent Spider-Man à l’épreuve tandis que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) veille au grain pour essayer de rétablir la situation.

Son Spider-Man

« Le meilleur du tournage était de te voir jouer face à eux, reconnaît Zendaya oubliant un instant la présence de 20 Minutes et s’adressant à son partenaire. Tu es mon Superman ! » Les deux jeunes gens ont clairement établi une alchimie incroyable entre eux qui se communique au film. « En fait, on se déteste, mais on est de grands acteurs », s’amuse Tom Holland. Retrouver leurs personnages n’a pas toujours été simple. « Quand on joue un rôle pendant six ans, on le connaît bien mais on a pour responsabilité de le porter de récit en récit quels que soient les différents scénarios et réalisateurs », insiste-t-il.

La temporalité n’était pas toujours évidente pour le duo. « Reprendre une scène que nous avions tournée dans le précédent volet et la terminer deux ou trois ans plus tard était étrange, confirme Zendaya. Il nous a réellement fallu reprendre l’action là où elle s’était arrêtée. On avait l’impression de sauter dans le temps car nos vies avaient suivi leur cours alors que le film n’avait pas avancé. »

Bonheurs et succès

Tous deux sont bien conscients de l’importance qu’occupe Marvel dans leur existence. « On a la chance de faire partie de cet univers », admet Zendaya. « Je dois beaucoup à Spider-Man qui m’a apporté de nombreux bonheurs et succès dans ma vie, confie Tom Holland, mais je serai prêt à passer fièrement le relais à la prochaine personne. Je resterai fier de ce que nous avons fait. » Quand l’époque viendra, on souhaite que Spidey et sa copine MJ trouvent de nouvelles incarnations aussi sympathiques que ces deux-là !