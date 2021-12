Malgré le temps qui passe, la magie opère toujours ! Le 5 décembre 2001 sortait sur les écrans, Harry Potter à l’école des sorciers, l’adaptation du best-seller de J. K. Rowling, le premier volet d’une longue saga de huit films, devenue culte. Une œuvre qui a marqué l’esprit de toute une génération !

J. K. Rowling a insisté auprès de Warner Bros pour que la distribution soit britannique, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) et Emma Watson (Hermione Granger) ont envoûté le réalisateur Chris Colombus en août 2000 à la suite de castings ouverts.

Cours de potions, matchs de quidditch et ensorcelant château école de Poudlard… Le film, sorti en salles un peu avant Noël 2001, a rapporté 974 millions de dollars au box-office mondial, lors de sa première exploitation, devenant le film le plus rentable de 2001 et, à cette époque, le deuxième film le plus rentable de tous les temps.

Vingt ans après, Harry Potter à l’école des sorciers a rapporté 1,9 milliard de dollars dans le monde, et se classe toujours parmi les 50 plus gros succès de tous les temps. La franchise « Harry Potter » reste l’une des franchises les plus rentables du cinéma, derrière Marvel et « Star Wars » avec 7,7 milliards de dollars de recettes, tandis que la saga littéraire s’est écoulée à plus de 500 millions d’exemplaires.

Avant Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard, la réunion du casting dans les décors originaux du premier film attendue le 1er janvier aux Etats-Unis sur HBO Max, laissons opérer le sortilège Legilimens, qui consiste à pénétrer l’esprit d’une personne pour extraire des pensées, des souvenirs ou des émotions…

