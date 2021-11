Un cinquième film sur les Tuche est déjà en discussion. Les Tuche 4 débarque en salles obscures le 8 décembre prochain avec plus d'un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis un gros coup de frein aux sorties cinéma en 2021. A quelques jours du retour de Jeff Tuche, interprété par Jean-Paul Rouve, et de sa famille, le réalisateur Olivier Baroux a annoncé l’arrivée prochaine d’un cinquième film à BFMTV.

« On a trouvé une idée, il y a un mois, a-t-il confié à la chaîne d’information en continu. On a trouvé une idée qui nous plaît, qui est folle, qui est complètement dingue. » Et de poursuivre : « On a demandé à tout le monde si l’envie était-là, on a raconté cette histoire aux acteurs, en leur donnant le pitch, en leur disant : “Voilà ce qu’on veut faire”. Ils ont fait : “OK on y va” ». En attendant de découvrir cette idée dingue, le nouveau film prend place à Noël. Ça tombe bien.

Jeff Tuche quitte l’Elysée pour revenir à Bouzolles. Pendant un repas, il se fâche avec son beau-frère, Jean-Yves, promu directeur d’un entrepôt Magazone, géant américain du commerce en ligne. Sauf que Jeff, lui, préfère la tradition de la lettre envoyée au Père Noël. Cette querelle familiale va alors se transformer en une énorme confrontation entre Jeff Tuche et un géant de l’Internet.