Les plaintes se succèdent après le drame lors d’une prise du westernRust. L’acteur Alec Baldwin, qui a tué accidentellement une cinéaste, a « joué à la roulette russe » lorsqu’il a manipulé une arme sans respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’industrie du cinéma, accuse une plainte déposée contre lui mercredi à Los Angeles.

Mamie Mitchell, employée comme scripte sur le tournage du film où la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été mortellement blessée le 21 octobre, est la deuxième membre de l’équipe à porter plainte contre Alec Baldwin et les autres producteurs. Elle avait appelé les secours juste après le drame et dit souffrir de « détresse émotionnelle » et autres troubles résultant d’un préjudice « causé intentionnellement » par la production.

« Les événements qui ont abouti au déclenchement d’une arme chargée par M. Baldwin ne constituent pas une simple négligence », a déclaré l’avocate de la scripte, Gloria Allred. « Au contraire, de notre point de vue, M. Baldwin a choisi de jouer à la roulette russe lorsqu’il a actionné une arme sans l’avoir vérifiée et sans que l’armurière l’ait fait en sa présence », argue l’avocate. « Son comportement et celui des producteurs de Rust étaient dangereux », affirme-t-elle.

Une autre plainte pour « négligence »

Sont également visés par la plainte l’assistant réalisateur David Halls, qui avait remis l’arme à Alec Baldwin en lui disant qu’elle était inoffensive, et l’armurière du tournage, Hannah Gutierrez-Reed, qui avait la responsabilité des armes à feu utilisées par l’équipe. Cette dernière a affirmé à plusieurs reprises qu’elle ignorait la présence d’une munition réelle sur le plateau.

Alec Baldwin et les autres « professionnels expérimentés savaient que l’arme en question n’aurait jamais dû lui être remise par l’assistant réalisateur » mais par l’armurière du tournage, a accusé l’avocate. L’acteur « ne pouvait donc pas se fier à une quelconque déclaration de l’assistant réalisateur sur l’innocuité de l’arme ». La semaine dernière, Serge Svetnoy, chef éclairagiste du film présent lors du tir accidentel, avait déjà porté plainte pour « négligence » contre l’acteur, la production et l’armurière.