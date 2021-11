Guillaume Canet a beau avoir posé sa caméra et rasé sa moustache, la sortie du prochain Astérix au cinéma n’est pas pour tout de suite. Ni demain, ni l’année prochaine. Le distributeur Pathé vient en effet de dater ce cinquième film, sous-titré L’Empire du milieu, au 1er février 2023. Il va donc falloir s’armer de patience avant de découvrir l’approche de Guillaume Canet sur le plus célèbre des Gaulois, dont il est à la fois l’interprète, le réalisateur et le coscénariste.

Dans cette nouvelle aventure inédite, Astérix et Obélix voient arriver dans leur village la princesse chinoise Fu Yi, victime d’un coup d’Etat dans son pays et venue demander de l’aide. Avec son budget de 60 millions d’euros et « de grosses scènes de bataille » de l’aveu de son réalisateur, L’Empire du milieu est un sacré défi pour Guillaume Canet. « La postproduction va être assez longue », confiait-il en octobre au Film Français. CQFD.