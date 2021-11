Harry, Hermione et Ron à nouveau réunis à Poudlard ! Le 5 décembre 2001 sortait Harry Potter à l’école des sorciers, le premier volet d’une longue saga. A l’occasion des 20 ans du film, HBO Max a décidé de réunir les stars du long-métrage Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ainsi que le réalisateur Chris Columbus pour une émission spéciale, dans laquelle les acteurs de la saga reviendront sur les huit films cultes de la franchise. Une réunion à la manière de celle de Friends en mai dernier.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts du film Harry Potter à l' école des sorciers, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros.

Ils seront rejoints par d’autres anciens de la franchise, dont Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart.

Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard sera diffusé le 1er janvier sur HBO Max aux Etats-Unis. On ne sait pas encore qui diffusera ce programme en France.

« Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel – les acteurs et l’équipe talentueuse qui se sont investis corps et âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard », a-t-il poursuivi. HBO Max proposera également un quiz d’une heure autour de la saga. Une seule personne manque à l’appel à Retour à Poudlard, l’autrice JK Rowling !