Prévu pour le 15 décembre au cinéma, Spider-Man : Now Way Home, le troisième film avec Tom Holland en Peter Parker, n’en finit pas d’exciter les fans de super-héros et les réseaux sociaux. En effet, le film s’ouvre au multivers et l’on sait déjà que des super vilains d’anciens films et itérations sont de retour comme le Docteur Octopus de Spider-Man 2 avec Tobey Maguire ou encore Electro de The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. La nouvelle bande-annonce, mise en ligne mercredi, le confirme de manière explosive, le Peter Parker du MCU devrait affronter (en partie) les Sinistres Six.

Mais les fans attendaient surtout une apparition, un indice, quelque chose sur la présence ou non de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film. Mais rien… pour l’instant. Car des internautes sont déjà en train d’analyser le trailer image par image… et là, lors de la bataille finale, est-ce que le Lézard ne se prendrait pas un coup sorti de nulle part, un Spider-Man n’aurait-il pas été effacé numériquement ? Ils sont à fond !