Mel Gibson annonce qu’il réalisera « L’Arme fatale 5 »

L'Arme fatale 5 est une arlésienne depuis le quatrième épisode, il y a plus de 20 ans déjà. Les acteurs Mel Gibson et Danny Glover, ainsi que le réalisateur Richard Donner étaient-ils trop vieux pour ces conneries ? Toujours est-il que ces dernières années, les choses se sont précisées et que Richard Donner a pu annoncer en décembre 2020, que c’était bon, une nouvelle suite à L’Arme fatale allait voir le jour et qu’il s’agirait de son dernier film. A 90 ans ! Malheureusement le cinéaste est mort en juillet dernier, et le projet avec lui pouvait-on penser.

Mel Gibson has just CONFIRMED there will be a Lethal Weapon 5 and he will be directing it. pic.twitter.com/8Z0mBYsr4D — Mariano Cabrera (@MarianoCabrera) November 14, 2021

Or, lors d’un événement et une rencontre à Londres samedi soir, Mel Gibson a confirmé non seulement qu’il y aura bien un L’Arme fatale 5 mais également qu’il le réalisera. Il ne faut pas oublier que Mel Gibson a mis en scène des films comme Braveheart, La Passion du Christ et, son dernier en 2016, Tu ne tueras pas point. Une bonne nouvelle pour les fans, et un bel hommage à Richard Donner.