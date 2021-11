Cette première bande-annonce est succincte mais elle a le mérite d’offrir quelques images aux fans de la famille Crawley. Ou plutôt disons qu’elle offre un aperçu de l’univers du prochain volet de Downton Abbey : A New Era, le second film adapté de la série. Si le synopsis reste mystérieux, on y devine qu’il y sera question de mariage et d’un beau voyage en bateau.

En salles le 18 mars prochain (il devait être présenté pour Noël initialement), Downton Abbey marque le retour de personnages emblématiques de la série tels que Robert et Violet Crawley (Hugh Bonneville et Maggie Smith), ou encore Lady Edith Pelham (Laura Charmichael). Il sera aussi marqué par quelques surprises avec les venues de Hugh Dancy, Laura Haddock, Dominic West et Nathalie Baye.