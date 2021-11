Beau démarrage pour Les Eternels. Le dernier-né de l’écurie Marvel et œuvre de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, s’est hissé en tête du box-office américain pour sa première semaine d’exploitation, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche. Le long-métrage, qui met en scène une brigade de super-héros imperméables au temps, envoyés sur Terre par une force supérieure pour protéger l’humanité, a récolté 71 millions de dollars entre vendredi et dimanche, malgré des critiques mitigées.

Les Éternels jongle avec un casting cinq étoiles comprenant notamment les actrices Angelina Jolie, Salma Hayek et Gemma Chan mais aussi la star de la série Game of Thrones Richard Madden.

« Dune » et « James Bond » s’accrochent

Lui aussi doté d’une constellation de stars, notamment Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Zendaya, Dune, adaptation du roman interstellaire de 1965 de Frank Herbert, arrive à la deuxième place avec seulement 7,6 millions de dollars de recettes pour sa troisième semaine dans les salles obscures (83,9 millions depuis sa sortie). Le film narre l’histoire de la puissante famille Atréides affectée à la gestion d’une planète où est produite l'« épice », une mystérieuse substance indispensable au voyage spatial.

Increvable, le dernier opus de la saga James Bond avec Daniel Craig, Mourir peut attendre, conserve, lui, sa troisième place avec 6,2 millions de dollars pour sa cinquième semaine d’exploitation (plus de 143 millions en tout). Il reste devant Venom : Let There Be Carnage, au quatrième rang, avec 4,5 millions de dollars de rentrées. Tom Hardy retrouve son rôle d’Eddie Brock, un journaliste d’investigation doté de superpouvoirs grâce à un parasite extraterrestre appelé Venom.

Le film d’animation Ron débloque, sur un collégien et son robot Ron, est, lui, parvenu à ravir la cinquième position avec 3,6 millions de dollars de recettes. On retrouve ensuite The French Dispatch (2,6 millions), Halloween Kills (2,4 millions), Spencer (2,1 millions), Affamés (2 millions) et Last Night in Soho (1,8 million de dollars).