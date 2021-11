Un jeu de chats et de souris autour d’oeuvres d’art hors de prix. C’est ce que propose le très réjouissant film Red Notice de Rawson Marshall Thurber, disponible ce vendredi sur Netflix. Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds y incarnent respetivement une criminelle surdouée, un agent du FBI et un voleur international emmêlés dans des péripéties aussi réjouissantes que les répliques sont assassines.

Le réalisateur d’Agents presque secrets et de Skyscraper sait y faire en matière d’humour délirant et d’action hilarante. Son scénario de braquage loufoque est taillé au cordeau et on comprend comment il a attiré des interprètes qui font partie des plus grandes stars mondiales.

Un trio de choc

Les chassés-croisés de ce trio les transportent de musées célèbres en prisons isolées en passant par des soirées huppées. Un vrai moment de bonheur et de détente ! « Aucun d’entre nous n’essayait de tirer la couverture à lui, confie Ryan Reynolds dans le dossier de presse. Notre façon de travailler s’apparentait aux pratiques d’un club de hip-hop où chacun est capable de se mettre en retrait pour applaudir la performance des autres. » L’alchimie entre eux est l’une des réussites à porter au crédit du cinéaste. Les taquineries incessantes qu’échangent les personnages comme leurs références à de grands moments de la culture populaire (Indiana Jones en tête) sont sources d’éclats de rire au cœur de séquences spectaculaires.

Regarder Dwayne Johnson entraîner Gal Gadot sur la piste de danse ou tenter de s’évader d’une geôle sibérienne avec Ryan Reynolds offre de beaux moments de sensualité et de frissons mais surtout du second degré parfaitement assumé. « Il s’agit d’une commédie d’action et d’aventure, précise le réalisateur et pour moi, la partie comique nécessite d’avoir une trame de base solide pour chaque scène. Cette rigueur ne l’empêchait pas de laisser son petit monde improviser du côté des dialogues ce qui renforce le naturel de l’ensemble. C’est bien simple : à peine Red Notice se termine-t-il qu’on a envie de retrouver les protagonistes dans de nouvelles aventures, tant ils sont attachants et bien croqués.

« J’espère que je ne vais ne pas trop vous manquer », déclare d’ailleurs le personnage de Gal Gadot au terme du générique final. On serait fort ravis de retrouver cette aventurière brillante ainsi que ses deux complices tout aussi charismatiques qu’elle.