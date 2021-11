Les protagonistes du drame survenu sur le tournage du film Rust sortent chacun leur tour de leur silence. L’assistant réalisateur qui a remis à l’acteur Alec Baldwin le revolver chargé ayant tué une cinéaste s’est ainsi exprimé lundi pour la première fois depuis le drame.

Le rôle de David Halls dans l’accident survenu le 21 octobre au Nouveau-Mexique fait l’objet de nombreuses spéculations. Dans un communiqué au New York Post, il se dit « choqué et triste » après la mort de la directrice de la photographie du western, Halyna Hutchins, mais il ne commente ni le drame ni son rôle. Une munition réelle tirée accidentellement par Baldwin a mortellement blessé Halyna Hutchins et fini sa course dans l’épaule du réalisateur, Joel Souza.

« Halyna Hutchins n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j’ai travaillé, c’était aussi une amie », écrit-il. « J’espère que cette tragédie va inciter l’industrie (du cinéma) à revoir ses valeurs et ses pratiques » pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

Pétition contre les armes

Avec l’armurière Hannah Gutierrez-Reed, David Halls était responsable des armes sur le tournage de « Rust » et devait notamment s’assurer qu’elles étaient bien inoffensives avant de les introduire sur le plateau. D’après les premières dépositions des policiers, l’assistant réalisateur leur a dit qu’il « aurait dû vérifier » que toutes les cartouches dans le revolver utilisé par Alec Baldwin pour répéter une scène étaient factices mais qu’il « ne l’a pas fait ».

Une pétition en ligne demandant l’interdiction définitive des armes à feu réelles sur les tournages avait recueilli lundi près de 100.000 signatures. Ses promoteurs font valoir qu’il est facile d’ajouter des effets visuels et sonores à des armes factices durant la postproduction des films.

Le week-end dernier, Alec Baldwin s’était lui-même pour la première fois exprimé sur l’accident, déplorant un drame qui avait « une chance sur mille milliards » de survenir. L’acteur américain a dit ne pas pouvoir s’exprimer sur les faits tant que l’enquête est en cours. Aucune arrestation n’a été effectuée mais la procureure de Santa Fe (Nouveau-Mexique) chargée de l’enquête n’a pas exclu d’éventuelles poursuites pénales si des responsabilités sont établies.