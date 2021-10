La bande à Fifi sera-t-elle au casting du prochain Avengers ? Mieux : les membres de la bande à Fifi sont-ils en réalité les Avengers ? Cela y ressemble lorsque l’on découvre les premières images de Super-héros malgré lui, le prochain film de Philippe Lacheau. Trois ans après Nicky Larson et le parfum de Cupidon, le réalisateur convoque à nouveau ses amis et tentera de se glisser dans la peau du « premier super-héros français. »

« Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric », détaille le synopsis du film.

Projeté en ouverture du festival de l’Alpe d’Huez

Comme à son habitude, Philippe Lacheau sera accompagné des comédiens et comédiennes qui lui sont chers, à savoir Julien Arruti, Tarek Boudali et Elodie Fontan. Leur dernière collaboration pour Nicky Larson avait attiré 1,6 million de spectateurs et spectatrices en salles. La date de sortie de Super-héros malgré lui, quant à elle, est prévue pour le 9 février 2022 au cinéma.

Quelques jours plus tôt, le film sera projeté en ouverture de la vingt-cinquième édition du festival international de la comédie de l’Alpe d’Huez. En 2014, c’est là que Babysitting, le premier film de Philippe Lacheau, a décroché le Prix Spécial du Jury.