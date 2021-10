La fin, abrupte, a frustré plus d’un spectateur. Mais après quelques doutes, c’est confirmé : Dune part 2 a été officialisé mardi par Legendary pictures. Selon le site spécialisé Deadline, la suite des aventures de Paul Atréides sortira le 20 octobre 2023. Cela devrait être uniquement au cinéma dans un premier temps – et pas en simultané sur HBO Max, un point auquel le réalisateur Denis Villeneuve tenait particulièrement après avoir poussé un coup de gueule contre le choix de Warner pour la première partie.

