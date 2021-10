« Notre perte est immense ». Matt Hutchins a réagi à la mort de sa femme Halyna Hutchins sur Twitter. Jeudi, l’acteur américain Alec Baldwin a actionné jeudi une arme à feu servant d’accessoire sur le tournage de Rust, tuant la directrice de la photographie du film et blessant son réalisateur.

« Halyna nous a tous inspirés avec sa passion et sa vision, et son héritage est trop important pour être résumé avec des mots, a tweeté Matt Hutchins samedi. Notre perte est immense et nous demandons aux médias de respecter la vie privée de notre famille tandis que nous essayons de faire notre deuil. Nous remercions tous ceux qui ont partagé des photos et des anecdotes de sa vie ».

Unanimement saluée par ses collègues

Halyna Hutchins a été unanimement saluée par ses collègues comme une cinéaste talentueuse et passionnée qui s’est rapidement fait une réputation dans les rangs des directeurs de la photographie à Hollywood. Matt Hutchins a confirmé à la chaîne CBS qu'Alec Baldwin​ l’avait contacté et avait fait preuve d’un « grand soutien »

Récemment, Halyna Hutchins avait travaillé sur un film policier, Blindfire, et sur Archenemy, film fantastique produit par Elijah Wood. Rust, un western, était sa première production avec des vedettes à l’affiche.