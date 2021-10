Les gamins adorent Halloween. Se déguiser en vampires et sorcières, manger des bonbons qui collent aux dents… et regarder des films d’horreur jusqu’à minuit ? Peut-être pas non. Des films qui font un peu peur en famille l’après-midi ? Bon d’accord. Alors que les vacances scolaires commencent et que l’offre en salle n’est pas vraiment de couleur citrouille (mais courez voir Le Peuple loup), 20 Minutes vous propose une petite sélection de films et séries, dans l’actualité et à partir de 6-8 ans.

« La Famille Addams » en live ou en animation

Il y a bien un film spécial Halloween au cinéma, le dessin animé La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer, où Morticia et Gomez embarquent tout le monde pour un road trip à travers les Etats-Unis et des vacances au soleil. On est loin de l’ambiance macabre et farfelue de la création de Charles Addams en 1938 et on a le droit de préférer le premier film d'animation sorti en 2019, ou encore le film live et culte de Barry Sonnenfled de 1991. Il faut de toute façon revoir ce classique – et réviser la Mamuschka – avant la série que Tim Burton prépare sur Mercredi Addams pour Netflix.

« Les Pages de l’angoisse », au coin du feu ou sur Netflix

Vous aimez les histoires effrayantes au coin du feu ? Le jeune Alex aussi. Il les adore et en écrit même en secret. Ce qui va d’ailleurs peut-être lui sauver la vie. En effet, Alex se fait un jour kidnapper et emprisonner par la méchante sorcière Natacha (excellente Krysten Ritter), et doit lui écrire chaque soir une nouvelle histoire pour rester en vie. Avec l’aide de Yasmin, amie d’infortune également prisonnière, il va tout faire pour gagner du temps et s’échapper de l’étrange appartement de la sorcière.

Adapté d’un roman pour enfants de J. A. White, Les Pages de l’angoisse, disponible sur Netflix, revisite le conte d’Hansel et Gretel à la sauce Narnia, Roal Dahl et le pur cinéma d’horreur. Le film peut être ainsi impressionnant, voire flippant, pour les plus jeunes.

« De l’autre côté », ou le nouveau « Chair de poule » sur Disney+

Connu comme le « Stephen King pour enfants », l’écrivain R. L. Stine a vu déjà nombre de ses œuvres portées à l’écran, avec la série culte Chair de poule dans les années 1990, le film éponyme avec Jack Black en 2015, et même récemment la trilogie Fear Street sur Netflix. Une autre plateforme, Disney+, adapte cette fois son comics De l’autre côté, une anthologie de 8 histoires courtes où s’invitent extraterrestres, fantômes, dimensions parallèles, et bien sûr ce qu’il faut d’effets spéciaux et de gentils frissons.

« Lego Stars Wars », « Muppets »… Et leurs épisodes spéciaux Halloween

Halloween est aussi cette période de l’année, avec Noël, où les séries préférées des enfants sortent un épisode spécial comme chez les amis oiseaux de Do, Ré et Mi, qui célèbrent la fête de la citrouille en chanson sur Prime Video. Toukin, le chien-requin, lui, doit sauver la chasse aux bonbons d’un monstre marin visqueux dans l’épisode Squalloween sur Netflix.

Disney+ peut compter sur la puissance de ses licences, et invite à passer Halloween dans le Muppet Haunted Mansion, aux côtés de Gonzo et des stars du Muppet Show. Mais le combo le plus improbable est… attention… Lego Star Wars : Histoires terrifiantes. Dans ce film d’animation, Poe et BB-8 atterrissent en catastrophe sur la planète volcanique Mustafar et découvrent que Graballa le Hutt a acheté le château de Dark Vador pour en faire un hôtel de luxe Sith. L’ambiance est posée. Lors de la visite, Vanné leur raconte alors trois histoires soi-disant effrayantes mais surtout amusantes sur de célèbres méchants de la saga. Rejoignez-les du côté obscur de la farce.