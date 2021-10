Il va se reposer un peu. Samedi, sur Instagram, l’acteur Ryan Reynolds a annoncé la fin du tournage de Spirited, une fiction musicale de Noël, dont il est aussi le producteur, attendue pour cet hiver sur Apple TV+.

« Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à accepter un tel challenge il y a trois ans », a-t-il écrit. Chanter, danser et jouer semble l’avoir épuisé car il ajoute : « C’est le moment parfait pour prendre un petit congé sabbatique du cinéma. Cette bande de créateurs et d’artistes outrageusement doués vont me manquer chaque seconde. »

Bientôt sur Netflix

Le Canado-américain a eu une actualité chargée ces derniers mois. Cet été, il était à l’affiche de Hitman & Bodyguard 2 et de Free Guy, qui a particulièrement cartonné aux Etats-Unis.

Il sera aussi au générique, aux côté de Dwayne Johnson et Gal Gadot, de Red Notice dont la mise en ligne sur Netflix est annoncée pour le 12 novembre.