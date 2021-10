Jamie Lee Curtis est de nouveau face à Michael Myers. Halloween Kills de David Gordon Green lui permet de retrouver le tueur inexpressif, increvable et sanguinaire qui lui pourrit la vie depuis La Nuit des masques de John Carpenter en 1978.

« La première fois que j’ai vu ce tueur, il était incarné par Nick Castle, le meilleur ami de John Carpenter. Il avait accepté de porter le masque pour lui, raconte-t-elle à 20 Minutes, mais il était père de deux fillettes… J’aimerais dire qu’il m’a fait peur, mais ce n’est pas le cas. » Dans ce deuxième volet d’une nouvelle trilogie, l’actrice reprend le rôle d’une Laurie Strode vieillie et entourée par sa fille (Judy Greer) et sa petite fille ( Andi Matichak).

Un trio féminin face au Mal

« La saga a pris une nouvelle ampleur avec ce trio, insiste Jamie Lee Curtis. Ce sont des femmes fortes qui finissent par mettre leurs différends de côté pour s’allier contre Michael Myers. Je trouve intéressante l’idée qu’un traumatisme puisse se communiquer de génération en génération. » Il faut dire que le tueur est littéralement indestructible. Il continue ses tueries avec autant de détermination qu’à ses débuts et massacre tout ce qui passe à sa portée. « C’est le Mal contre le Bien, insiste la comédienne. Cela semble toujours stimuler les gens. »

Apparemment, Jamie Lee Curtis est encore d’attaque pour affronter son meilleur ennemi dans tous les Halloween, passés et à venir. Si on lui demande si elle n’en a pas assez, elle s’écrie « Non » avec conviction ! Elle devrait cependant en avoir fini avec Michael Myers et ses armes blanches dès novembre 2022 pour le troisième volet de la saga. Jusqu’à la prochaine fois ?