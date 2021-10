« Réveiller [la] belle endormie ». C’est de cette manière que le conseiller municipal subdélégué au cinéma, Henry Jean Servat, illustrait en avril dernier, l’arrivée des formations de l’école nationale supérieure (ENS) Louis-Lumière dans les studios de la Victorine. Six mois plus tard, cette ambition se précise. La ville de Nice, l’ENS Louis-Lumière et Prime Video annoncent la création du « Victorine Narrative Lab », un programme d’écriture de cinq mois pour les talents de demain.

« Il permettra aux scénaristes en herbe d’imaginer, développer et perfectionner leur premier long métrage, précise la communication du service de vidéos à la demande d’Amazon. À la fin de l’atelier, Prime Video aura la possibilité d’acquérir les droits de ces scénarios en priorité, et les développer en partenariat avec l’auteur : ces projets pourraient devenir, à terme, les prochains films Amazon Original ». L’appel à projets débutera « prochainement » pour un programme qui se déroulera de janvier à mai 2022 aux studios de la Victorine et en ligne.

Une offre qui s’ajoute à celle tout juste présente sur le territoire. À Cannes, le campus Georges-Mélies vient d’être inauguré et propose des formations « dédiées aux métiers de l’écriture et de l’image », notamment pour d’aspirants scénaristes. Pour cette première année, 1.010 étudiants sont inscrits dans les 35 cursus possibles.